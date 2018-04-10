В Усть-Кут с парламентским контролем вылетели депутаты Законодательного собрания

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Депутаты намерены посетить ряд объектов, в частности, площадку Усть-Кутского газоперерабатывающего завода ООО «Иркутская нефтяная компания» и место планируемого строительства нового моста через реку Кута. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Напомним, в 2013 году автомобильный мост через реку был разрушен, расходы на его ремонт, по оценкам специалистов, сопоставимы с затратами на строительство нового моста. Пока же на территории города для переезда через Куту используют единственный существующий временный автомобильный мост с деревянным настилом, построенный около 40 лет назад. Вопрос о строительстве нового моста, так же как и другие актуальные вопросы территории, будет обсуждаться на совещании в местной администрации.

«В первую очередь обозначается необходимость строительства и ремонта в Усть-Куте детских садов, — рассказал Сергей Брилка. — Есть вопросы по строительству спортивных сооружений, в Верхнемарково ждут новый культурно-досуговый центр. Кроме того, речь пойдет о реализации в городе и районе таких программ как «Наказы избирателей» и «Народные инициативы».

А 11 апреля Сергей Брилка и депутаты примут участие в работе семинара, организованного Законодательным собранием для депутатов районных дум и дум поселений Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Киренского, Нижнеилимского районов. Будут рассмотрены основы формирования межбюджетных отношений в Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов, развитие региональной системы образования, реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Иркутской области и другие вопросы.