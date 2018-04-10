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12:04 (мск), источник: НИА Самара

Глава региона Дмитрий Азаров: Повышение доходов населения — задача № 1

Об этом врио губернатора заявил в ходе своего Послания.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона Дмитрий Азаров в ходе сегодняшнего Послания к депутатам губдумы и жителям региона заявил, что повышение доходов населения — задача № 1.

«Так она была поставлена в майских указах Президента. И мы эту задачу мы выполнили», — отметил Глава региона.

Он заявил, что важным является повышение уровня МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018.

Дмитрий Азаров поручил взять вопрос на контроль Труд.инспекции.

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