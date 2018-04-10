Глава региона Дмитрий Азаров: Повышение доходов населения — задача № 1
Об этом врио губернатора заявил в ходе своего Послания.
Об этом врио губернатора заявил в ходе своего Послания.
Глава региона Дмитрий Азаров в ходе сегодняшнего Послания к депутатам губдумы и жителям региона заявил, что повышение доходов населения — задача № 1.
«Так она была поставлена в майских указах Президента. И мы эту задачу мы выполнили», — отметил Глава региона.
Он заявил, что важным является повышение уровня МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018.
Дмитрий Азаров поручил взять вопрос на контроль Труд.инспекции.
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