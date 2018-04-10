Лукашенко: мои журналисты — святые люди
Начиная встречу с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ, Президент предложил присутствующим провести честный, откровенный и заинтересованный диалог:
Начиная встречу с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ, Президент предложил присутствующим провести честный, откровенный и заинтересованный диалог:
— Давайте договоримся: я не на
По словам Президента, необходимость такого разговора назрела давно. Поводом стало начало нового этапа деятельности СМИ:
— Дальше работать
Александр Лукашенко отметил, что ценит высокую степень ответственности, которая лежит в основе деятельности большинства СМИ:
— Не для лести скажу: мои журналисты — святые люди. У них еще теплится, не смотря на то, что мир ошалел, искренность, доброта, и правдивость. Почти к справедливости близко. Это качество, которое я ценю в любом коллективе, в любом человеке.
Суть нового этапа деятельности СМИ Президент видит не только в кадровом обновлении руководства:
— Главная задача, которую время поставило перед вами — борьба за умы и души белорусов. Если мы не овладеем умами и душами — вы и я — мы суверенной и независимой страну в классическом виде никогда не построим. В этом направлении нам и надо действовать.
Президент напомнил о чрезвычайной насыщенности информационного пространства:
— Любая информация распространяется со скоростью звука. И позитивная, и негативная и все это превратилось в информационную войну. Мы это видим повсеместно. К сожалению, именно информационные войны стали отличительной особенностью XXI столетия.
Александр Лукашенко сказал, что ему было бы интересно сегодня поговорит с журналистами, с которыми начинал работать, став Президентом, о демократии и свободе слова. В те времена это были особенно популярные темы:
— И что мы сегодня имеем? Оказывается, средства массовой информации превратились в оружие. И это оружие мощнее, чем ядерное. Потому, что малый заряд в виде
Президент особенно подчеркивает важность роли СМИ в сохранении спокойствия и стабильности в обществе:
— Мы любим подчеркивать, что Беларусь — исключительно мирная страна. Никакая угроза не будет исходить с нашей земли. Но и в обиду мы себя не должны давать как в военном, так и в информационном отношении. И вообще ни какой горячей войны без информационной войны быть не может. И здесь на передний план выходите вы — журналисты. Ваша задача формировать конструктивное общественное мнение, через своевременную, объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией.
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