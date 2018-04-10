Лукашенко: мои журналисты — святые люди

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Давайте договоримся: я не на пресс-конференцию пришел. У нас с вами состоится честный и откровенный разговор. У нас нет проплаченных. Нет здесь своих и чужих. Мы делаем одно дело. Поэтому для меня очень важно, чтобы состоялся честный и откровенный разговор, прежде всего, как граждан моей Беларуси с Президентом. Вы сознательные, образованные, информированные граждане Беларуси и с такими людьми я хотел бы сегодня поговорит. Обязательно давайте сделаем так, чтобы мы говорили о том, о чем мы думаем… Разговор должен быть честным и откровенным. О том, что мобилизует, сплачивает наш народ, что делает нашу страну еще более независимой, спокойной, устремленной в будущее и вы должны это вынести в народ.

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По словам Президента, необходимость такого разговора назрела давно. Поводом стало начало нового этапа деятельности СМИ:

— Дальше работать по-старому нельзя. Я не хочу сказать, что все было плохо. Без того плохого и хорошего не было бы нового этапа. Я вообще сторонник не разрушения, а созидания. Я не сторонник революций, а эволюционного процесса. Революции очень дороги, затратны и с тяжелыми последствиями. Мы уже исчерпали, как когда-то договорились лет 15 назад, лимит революций. Нам они не нужны. Надо эволюционировать. Мы должны стоять на плечах прошлых поколений и взять оттуда все лучшее.

Александр Лукашенко отметил, что ценит высокую степень ответственности, которая лежит в основе деятельности большинства СМИ:

— Не для лести скажу: мои журналисты — святые люди. У них еще теплится, не смотря на то, что мир ошалел, искренность, доброта, и правдивость. Почти к справедливости близко. Это качество, которое я ценю в любом коллективе, в любом человеке.

Суть нового этапа деятельности СМИ Президент видит не только в кадровом обновлении руководства:

— Главная задача, которую время поставило перед вами — борьба за умы и души белорусов. Если мы не овладеем умами и душами — вы и я — мы суверенной и независимой страну в классическом виде никогда не построим. В этом направлении нам и надо действовать.

Президент напомнил о чрезвычайной насыщенности информационного пространства:

— Любая информация распространяется со скоростью звука. И позитивная, и негативная и все это превратилось в информационную войну. Мы это видим повсеместно. К сожалению, именно информационные войны стали отличительной особенностью XXI столетия.

Александр Лукашенко сказал, что ему было бы интересно сегодня поговорит с журналистами, с которыми начинал работать, став Президентом, о демократии и свободе слова. В те времена это были особенно популярные темы:

— И что мы сегодня имеем? Оказывается, средства массовой информации превратились в оружие. И это оружие мощнее, чем ядерное. Потому, что малый заряд в виде какой-то новости, мгновенно охватывает всю планету. И по силе воздействия, убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее. Вот вам и демократия, и свобода слова.

Президент особенно подчеркивает важность роли СМИ в сохранении спокойствия и стабильности в обществе: