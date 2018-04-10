Свидетельства 60 пилотов аннулированы из-за нарушений при их получении

Источник: Интерфакс

«Установлено, что для получения свидетельств коммерческих пилотов в Росавиацию ими были предоставлены документы о прохождении образовательных курсов по сокращенной программе обучения в Авиационном учебном центре «ЧелАвиа», который имел разрешение Росавиации на данную деятельность. Однако в действительности никаких договорных отношений между указанными 60 пилотами и АУЦ «ЧелАвиа» не было.

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Договоры студенты заключали с ЮУрГУ, который не имел разрешительных документов Росавиации на подготовку пилотов коммерческой гражданской авиации по сокращенной программе обучения", — заявил представитель Росавиации, уточнив, что по этой программе студенты обучались до 10 месяцев.

Он добавил, что вопрос, на основании чего «ЧелАвиа» выдавал документы лицам, с которыми у него не было договорных обязательств, остается открытым. «Такая «схема» обучения не позволяет удостовериться в качестве полученного летного образования. Как и кем оно контролировалось — ЮУрГУ или АУЦ «ЧелАвиа» — неизвестно. Учитывая данные обстоятельства, Росавиация аннулировала 60 свидетельств коммерческих пилотов — выпускников ЮУрГУ с документами АУЦ «ЧелАвиа», — заключил собеседник агентства.

В начале марта осведомленный источник «Интерфакса» сообщал, что в ходе проверки, «проведенной компетентными органами» в связи с авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье, почти 70 российских пилотов могут лишиться лицензий или будут направлены на переподготовку.