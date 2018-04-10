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15:17 (мск), источник: Интерфакс

Свидетельства 60 пилотов аннулированы из-за нарушений при их получении

10 апреля. Interfax-Russia.ru — Росавиация аннулировала свидетельства 60 пилотов коммерческой авиации, окончивших ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный университет» (ЮУрГУ), сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства. Решение принято по итогам совместной работы с Генпрокуратурой РФ «по выявлению пилотов, получивших свои свидетельства путем предоставления недостоверных данных», пояснил собеседник агентства.

Источник: Интерфакс

«Установлено, что для получения свидетельств коммерческих пилотов в Росавиацию ими были предоставлены документы о прохождении образовательных курсов по сокращенной программе обучения в Авиационном учебном центре «ЧелАвиа», который имел разрешение Росавиации на данную деятельность. Однако в действительности никаких договорных отношений между указанными 60 пилотами и АУЦ «ЧелАвиа» не было.

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Договоры студенты заключали с ЮУрГУ, который не имел разрешительных документов Росавиации на подготовку пилотов коммерческой гражданской авиации по сокращенной программе обучения", — заявил представитель Росавиации, уточнив, что по этой программе студенты обучались до 10 месяцев.

Он добавил, что вопрос, на основании чего «ЧелАвиа» выдавал документы лицам, с которыми у него не было договорных обязательств, остается открытым. «Такая «схема» обучения не позволяет удостовериться в качестве полученного летного образования. Как и кем оно контролировалось — ЮУрГУ или АУЦ «ЧелАвиа» — неизвестно. Учитывая данные обстоятельства, Росавиация аннулировала 60 свидетельств коммерческих пилотов — выпускников ЮУрГУ с документами АУЦ «ЧелАвиа», — заключил собеседник агентства.

В начале марта осведомленный источник «Интерфакса» сообщал, что в ходе проверки, «проведенной компетентными органами» в связи с авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье, почти 70 российских пилотов могут лишиться лицензий или будут направлены на переподготовку.

Источник утверждал, что, в частности, у второго пилота разбившегося Ан-148 «дата выдачи сертификата раньше на день даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации». Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.

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