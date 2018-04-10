Краевое правительство нашло поставщика полиграфа

Максимальная сумма контракта составляла 853 тыс. руб. Согласно техническому заданию, полиграфический комплекс должен включать полиграф, кожногальванические датчики, датчики дыхания, мимики, двигательной активности, артериального давления, мобильный комплекс и другое.

Пермских чиновников будут проверять на детекторе лжи

Аппарат позволяет с высокой вероятностью определить ложь в речи испытуемого.

ООО «Поликониус» зарегистрировано в 2003 году, профиль деятельности — производство приборов для контроля прочих физических величин, в частности.