Краевое правительство нашло поставщика полиграфа
Аппарат правительства Пермского края завершил торги на поставку полиграфа. Детектор лжи поставит московское ООО «Поликониус», направившее единственную заявку на торги.
Аппарат правительства Пермского края завершил торги на поставку полиграфа. Детектор лжи поставит московское ООО «Поликониус», направившее единственную заявку на торги.
Максимальная сумма контракта составляла 853 тыс. руб. Согласно техническому заданию, полиграфический комплекс должен включать полиграф, кожногальванические датчики, датчики дыхания, мимики, двигательной активности, артериального давления, мобильный комплекс и другое.
Аппарат позволяет с высокой вероятностью определить ложь в речи испытуемого.
ООО «Поликониус» зарегистрировано в 2003 году, профиль деятельности — производство приборов для контроля прочих физических величин, в частности.
Полиграфов марки «Диана». Владельцем и директором компании является Александр Сошников.
Компания, согласно данным
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.