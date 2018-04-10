Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Школьники должны посещать театр минимум три раза в год
Почему стоит покупать квартиру с готовым ремонтом
Поклонники раскритиковали наряд Валерии за 184 тысячи рублей
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
«Жанна знала, что я беременна»: Гордон об измене мужа с Эппле
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин со сценаристом из Киева
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Ольги Орловой
Экономист: США хотят "взломать" российский рынок
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
15:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевое правительство нашло поставщика полиграфа

Аппарат правительства Пермского края завершил торги на поставку полиграфа. Детектор лжи поставит московское ООО «Поликониус», направившее единственную заявку на торги.

Максимальная сумма контракта составляла 853 тыс. руб. Согласно техническому заданию, полиграфический комплекс должен включать полиграф, кожногальванические датчики, датчики дыхания, мимики, двигательной активности, артериального давления, мобильный комплекс и другое.

Читайте также
Пермских чиновников будут проверять на детекторе лжи

Аппарат позволяет с высокой вероятностью определить ложь в речи испытуемого.

ООО «Поликониус» зарегистрировано в 2003 году, профиль деятельности — производство приборов для контроля прочих физических величин, в частности.

Полиграфов марки «Диана». Владельцем и директором компании является Александр Сошников.

Компания, согласно данным СПАРК-Интерфакс, является постоянным поставщиком на торгах для региональных управлений СК и МВД, городских администраций, таможни, метрополитена, Сбербанка.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Обмен валюты станет более прозрачным
Когда встретятся Путин и Трамп
Российская валюта переживает «черный вторник»
Меркель связала судьбу Nord Stream 2 с украинским транзитом
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов
Вся правда о полетах на Луну: документы были секретными 60 лет
Ракетный эсминец США подошел на 100 км к российской базе в Сирии
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
В Берлине синагогу, мечеть и церковь построят в одном здании
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь