Джонсон приветствовал выписку из больницы Юлии Скрипаль
Глава МИД Британии также пожелал скорейшего выздоровления отцу Юлии,
Глава МИД Британии также пожелал скорейшего выздоровления отцу Юлии,
ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон позитивно оценил выписку из больницы россиянки Юлии Скрипаль и пожелал скорейшего выздоровления ее отцу, бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Об этом министр написал во вторник в Twitter.
Замечательно, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы, желаем ей полного и скорейшего выздоровления. Еще раз благодарю удивительный персонал Национальной службы здравоохранения в Солсбери. Желаю Сергею Скрипалю всего наилучшего и надеюсь, что он также быстро поправится.
Главный врач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард ранее во вторник подтвердила выписку россиянки Юлии Скрипаль. Она подчеркнула, что состояние отца Юлии также улучшается.
По версии британской стороны, отец и дочь 4 марта подверглись в Солсбери воздействию
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