Джонсон приветствовал выписку из больницы Юлии Скрипаль

Замечательно, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы, желаем ей полного и скорейшего выздоровления. Еще раз благодарю удивительный персонал Национальной службы здравоохранения в Солсбери. Желаю Сергею Скрипалю всего наилучшего и надеюсь, что он также быстро поправится.

Борис Джонсон глава МИД Британии