Никитин предлагает поменять схему выборов губернатора Нижегородской области
Жителям могут разрешить голосовать не «по прописке».
Жителям могут разрешить голосовать не «по прописке».
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение Законодательного собрания региона законопроект о внесении изменений в закон области о выборах главы. Планируется, что законопроект будет рассмотрен нижегородским парламентом на сессии 26 апреля.
Согласно пояснительной записке к документу, в случае принятия законопроекта избиратели смогут получить право голосовать на губернаторских выборах по месту нахождения, а не по месту регистрации. Заявление на голосование не «по прописке» может быть подано как лично при предъявлении документа, так и через портал госуслуг. При этом каждый гражданин будет внесен в избирательные списки только на одном избирательном участке.
Также документ предлагает внести изменения в схему формирования избирательных фондов кандидатов. В частности, фонд может быть сформирован из личных средств кандидата, из средств партии, которую представляет кандидат, также фонд может быть сформирован за счет добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Объем добровольных пожертвований не может превышать 10% и 20% соответственно от предельной суммы расхода средств избирательного фонда. В настоящее время формирование кандидатского фонда происходит с четкой регламентаций максимального объема в структуре поступлений — не более 10% собственных средств кандидата, не более 50% — от партии, от граждан и юридических лиц — по 1% и 10% соответственно. Сейчас предельный объем расхода избирательного фонда составляет 135 млн рублей.
ИА REGNUM напоминает, выборы губернатора Нижегородской области состоятся в единый день голосования в сентябре 2018 года.
Действующий руководитель региона Глеб Никитин занял пост в статусе временно исполняющего обязанности 26 сентября 2017 года после ухода в отставку по собственному желанию предыдущего губернатора Валерия Шанцева. Шанцев был назначен нижегородским губернатором в августе 2005 года.
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