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18:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Никитин предлагает поменять схему выборов губернатора Нижегородской области

Жителям могут разрешить голосовать не «по прописке».

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение Законодательного собрания региона законопроект о внесении изменений в закон области о выборах главы. Планируется, что законопроект будет рассмотрен нижегородским парламентом на сессии 26 апреля.

Согласно пояснительной записке к документу, в случае принятия законопроекта избиратели смогут получить право голосовать на губернаторских выборах по месту нахождения, а не по месту регистрации. Заявление на голосование не «по прописке» может быть подано как лично при предъявлении документа, так и через портал госуслуг. При этом каждый гражданин будет внесен в избирательные списки только на одном избирательном участке.

Также документ предлагает внести изменения в схему формирования избирательных фондов кандидатов. В частности, фонд может быть сформирован из личных средств кандидата, из средств партии, которую представляет кандидат, также фонд может быть сформирован за счет добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Объем добровольных пожертвований не может превышать 10% и 20% соответственно от предельной суммы расхода средств избирательного фонда. В настоящее время формирование кандидатского фонда происходит с четкой регламентаций максимального объема в структуре поступлений — не более 10% собственных средств кандидата, не более 50% — от партии, от граждан и юридических лиц — по 1% и 10% соответственно. Сейчас предельный объем расхода избирательного фонда составляет 135 млн рублей.

Кроме того, согласно законопроекту, Общественная палата области наделяется правом направлять наблюдателей на избирательные участки в ходе выборов губернатора.

ИА REGNUM напоминает, выборы губернатора Нижегородской области состоятся в единый день голосования в сентябре 2018 года.

Действующий руководитель региона Глеб Никитин занял пост в статусе временно исполняющего обязанности 26 сентября 2017 года после ухода в отставку по собственному желанию предыдущего губернатора Валерия Шанцева. Шанцев был назначен нижегородским губернатором в августе 2005 года.

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