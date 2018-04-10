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19:29 (мск), источник: Интерфакс

Путин поручил Медведеву проверить выполнение майских указов 2012 года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву проанализировать ситуацию с выполнением майских 2012 года указов главы государства во всех регионах РФ.

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«Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать», — сказал Путин в ходе встречи с премьером, который в среду планирует выступить с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

Медведев со своей стороны подчеркнул, что, «несмотря на сложности, на ситуацию в отдельных регионах, все-таки удалось выйти на плановые показатели, установленные указами».

Он расценил это «как, в общем, не самый плохой результат».

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Тем не менее, глава правительства пообещал, что выполнение майских указов будет «обязательно проанализировано».

«Там практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. За эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать», — сказал Медведев.

«Но, естественно, это должно быть в поле зрения правительства, это абсолютно точно», — добавил Д. Медведев.

Президент пожелал главе правительства «хорошей, позитивной и конструктивной работы с депутатами Госдумы».

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