Путин поручил Медведеву проверить выполнение майских указов 2012 года

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«Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать, и вместе с коллегами это нужно обсуждать», — сказал Путин в ходе встречи с премьером, который в среду планирует выступить с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

Медведев со своей стороны подчеркнул, что, «несмотря на сложности, на ситуацию в отдельных регионах, все-таки удалось выйти на плановые показатели, установленные указами».

Он расценил это «как, в общем, не самый плохой результат».

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Тем не менее, глава правительства пообещал, что выполнение майских указов будет «обязательно проанализировано».

«Там практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. За эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать», — сказал Медведев.

«Но, естественно, это должно быть в поле зрения правительства, это абсолютно точно», — добавил Д. Медведев.