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18:23 (мск), источник: Kazinform

Депутаты и МОН поспорили о зарплате учителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутаты Мажилиса Парламента Казхастана выступили против передвижения сроков увеличения зарплаты учителям 11 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Выступая сегодня с поправками в трехлетний бюджет страны, министр финансов Бахыт Султанов сообщил, что планируется повышение зарплаты учителей в размере от 30% до 50%, с расходами в сумме 61,8 млрд тенге.

«Повышение состоит из двух компонентов: доплаты в размере 30% от должностного оклада всем учителям, преподающим по программам обновленного содержания (с 1 января текущего года доплату уже получают учителя 1, 2, 5, 7 классов); доплаты за педагогическое мастерство от 30 до 50% от должностного оклада», — пояснил он.

Депутат Меруерт Казбекова отметила, что если надбавку с января 2018 года получают учителя 1, 2, 5, 7 классов, то учителя 11 классов — только с сентября 2020 года.

«В чем они провинились? Какой был подход?», — задала она вопрос вице-министру образования и науки РК Бибигуль Асыловой.

По словам вице-министра, такие даты рассчитывались в связи с переходом на обновленное содержание и увеличением нагрузки на учителей из-за этого. По ее словам, нагрузка учителей 11 классов значительно ниже, чем учителей 1 классов.

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«За действующую нагрузку они получают ту зарплату, которая была утверждена по действующему постановлению», — отметила Бибигуль Асылова.

Между тем, депутат заявила, что все учителя должны получать надбавку по одному сроку. На что вице-министр напомнила, что с 1 января 2016 года зарплата учителей была повышена на 29%.

«Абсолютно все учителя получили эту надбавку. Был утвержден график перехода на обновленное содержание. Учителя, соответственно и ученики, получили соответствующую нагрузку. И поэтому этот вопрос с 2016 по 2017 годы министерством прорабатывался, и мы пришли к таким мерам с учетом возможности бюджета. Учителя 11 класса, во-первых, они уже старшее звено. Учителя-предметники получают надбавку за ведение на английском языке. В принципе, с тем графиком, который мы предварительно обсуждали с учительской общественностью, они согласны», — отметила представитель Минобразования и науки.

Между тем, председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса Гульжана Карагусова отметила неточности в ответах вице-министра образования. «Бибигуль Амангельдиевна (Асылова), (…) когда мы говорим о росте зарплаты — не надо лукавить. Мы говорим о росте части зарплаты, которой является базовый должностной оклад. Так вот 29% — это рост БДО, а не зарплаты. В структуре зарплаты этих 29% нет. Я так думаю, что мы этот вопрос еще поднимем. Пока мы саму методику не изменим, мы так и будем: Президент говорит одно — мы выполняем как попало», — заключила она.

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