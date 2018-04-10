Депутаты и МОН поспорили о зарплате учителей

Источник: Kazinform

Выступая сегодня с поправками в трехлетний бюджет страны, министр финансов Бахыт Султанов сообщил, что планируется повышение зарплаты учителей в размере от 30% до 50%, с расходами в сумме 61,8 млрд тенге.

«Повышение состоит из двух компонентов: доплаты в размере 30% от должностного оклада всем учителям, преподающим по программам обновленного содержания (с 1 января текущего года доплату уже получают учителя 1, 2, 5, 7 классов); доплаты за педагогическое мастерство от 30 до 50% от должностного оклада», — пояснил он.

Депутат Меруерт Казбекова отметила, что если надбавку с января 2018 года получают учителя 1, 2, 5, 7 классов, то учителя 11 классов — только с сентября 2020 года.

«В чем они провинились? Какой был подход?», — задала она вопрос вице-министру образования и науки РК Бибигуль Асыловой.

По словам вице-министра, такие даты рассчитывались в связи с переходом на обновленное содержание и увеличением нагрузки на учителей из-за этого. По ее словам, нагрузка учителей 11 классов значительно ниже, чем учителей 1 классов.

Читайте также В казахстанских школах может появиться новая должность

«За действующую нагрузку они получают ту зарплату, которая была утверждена по действующему постановлению», — отметила Бибигуль Асылова.

Между тем, депутат заявила, что все учителя должны получать надбавку по одному сроку. На что вице-министр напомнила, что с 1 января 2016 года зарплата учителей была повышена на 29%.

«Абсолютно все учителя получили эту надбавку. Был утвержден график перехода на обновленное содержание. Учителя, соответственно и ученики, получили соответствующую нагрузку. И поэтому этот вопрос с 2016 по 2017 годы министерством прорабатывался, и мы пришли к таким мерам с учетом возможности бюджета. Учителя 11 класса, во-первых, они уже старшее звено. Учителя-предметники получают надбавку за ведение на английском языке. В принципе, с тем графиком, который мы предварительно обсуждали с учительской общественностью, они согласны», — отметила представитель Минобразования и науки.