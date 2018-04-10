Депутаты и МОН поспорили о зарплате учителей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутаты Мажилиса Парламента Казхастана выступили против передвижения сроков увеличения зарплаты учителям 11 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутаты Мажилиса Парламента Казхастана выступили против передвижения сроков увеличения зарплаты учителям 11 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Выступая сегодня с поправками в трехлетний бюджет страны, министр финансов Бахыт Султанов сообщил, что планируется повышение зарплаты учителей в размере от 30% до 50%, с расходами в сумме 61,8 млрд тенге.
«Повышение состоит из двух компонентов: доплаты в размере 30% от должностного оклада всем учителям, преподающим по программам обновленного содержания (с 1 января текущего года доплату уже получают учителя 1, 2, 5, 7 классов); доплаты за педагогическое мастерство от 30 до 50% от должностного оклада», — пояснил он.
«В чем они провинились? Какой был подход?», — задала она вопрос
По словам
«За действующую нагрузку они получают ту зарплату, которая была утверждена по действующему постановлению», — отметила Бибигуль Асылова.
Между тем, депутат заявила, что все учителя должны получать надбавку по одному сроку. На что
«Абсолютно все учителя получили эту надбавку. Был утвержден график перехода на обновленное содержание. Учителя, соответственно и ученики, получили соответствующую нагрузку. И поэтому этот вопрос с 2016 по 2017 годы министерством прорабатывался, и мы пришли к таким мерам с учетом возможности бюджета. Учителя 11 класса,
Между тем, председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса Гульжана Карагусова отметила неточности в ответах
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