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18:29 (мск), источник: Publika.md

Выборы мэра в Бельцах: первые два кандидата подали заявки на участие

В Бельцах документы на участие в местных выборах подали два потенциальных кандидата — представитель Партии Платформа Достоинства и Правда Арина Спэтару и социалист Александр Усатый.

Источник: Publika.md

У желающих побороться за кресло градоначальника до окончания регистрации есть еще семь рабочих дней.

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«Срок подачи документов, в том числе и для независимых кандидатов, истекает 19 апреля. В течение семи дней окружной избирательный совет рассмотрит пакет документов и вынесет решение», — сообщил зампредседателя окружного совета Бельц Юлиан Пачурка.

Местные жители говорят, что будущему мэру предстоит решить множество проблем, оставшихся после ухода с поста беглого преступника Ренато Усатого.

«Две главные проблемы, которую следует решить — это дороги и мусор».

Мусорная проблема в Бельцах по-прежнему не решена. В пасхальные праздники во дворах многоэтажек скопились груды отходов.

«За три месяца ни разу не убрали. Нам нужен настоящий хозяин в городе».

«В первую очередь он должен навести в городе порядок, построить детские площадки».

Бельцы остались без мэра несколько месяцев назад. Беглый преступник Ренато Усатый подал в отставку после громкого мусорного скандала. Тогда же из мэрии уволились еще несколько чиновников, занимавших руководящие должности.

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