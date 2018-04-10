Выборы мэра в Бельцах: первые два кандидата подали заявки на участие

«Срок подачи документов, в том числе и для независимых кандидатов, истекает 19 апреля. В течение семи дней окружной избирательный совет рассмотрит пакет документов и вынесет решение», — сообщил зампредседателя окружного совета Бельц Юлиан Пачурка.



Местные жители говорят, что будущему мэру предстоит решить множество проблем, оставшихся после ухода с поста беглого преступника Ренато Усатого.



«Две главные проблемы, которую следует решить — это дороги и мусор».



Мусорная проблема в Бельцах по-прежнему не решена. В пасхальные праздники во дворах многоэтажек скопились груды отходов.



«За три месяца ни разу не убрали. Нам нужен настоящий хозяин в городе».



«В первую очередь он должен навести в городе порядок, построить детские площадки».



Бельцы остались без мэра несколько месяцев назад. Беглый преступник Ренато Усатый подал в отставку после громкого мусорного скандала. Тогда же из мэрии уволились еще несколько чиновников, занимавших руководящие должности.