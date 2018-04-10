США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море

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В состав группы также войдут ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут», а позднее к ним присоединятся эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс». Всего на борту кораблей — около 6,5 тысяч военнослужащих.

Ожидается, что позднее к ним присоединится фрегат ВМС Германии «Гессен».

Цели и задачи похода пока не оглашаются.

Информация о выдвижении авианосной группы появилась на фоне сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск.

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Власти США объявили, что изучают возможность «военного ответа» на действия правительственных сил. В понедельник Дональд Трамп заявил, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.

Москва, в свою очередь, опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными в Восточной Гуте. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками САР — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Информацию о применении химоружия также опровергли в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.