Лукашенко вспомнил все: бешеную ностальгию, диету и любимые фото

Источник: Sputnik.by

Беседу с журналистами Лукашенко начал с откровенного признания, что испытывает чувство бешеной ностальгии по тем временам, когда часто появлялся в стенах белорусского телевидения.

Цель одна — чтобы была польза

Закончив с лирикой, белорусский президент перешел сразу к своему видению роли современных медиа. Ведь теперь на передний план выходят даже не войны, а информационное противостояние.

Сейчас, по мнению Лукашенко, воздействие СМИ можно сравнить по силе с ядерным оружием.

Средства массовой информации одним ударом могут подмять так, что становится страшно. Александр Лукашенко

Президент Беларуси напомнил журналистам, что они не просто информированные люди, но еще и граждане. Затем добавил, что хочет, чтобы с этой встречи они для себя вынесли самое важное, чтобы от нее была польза.

«Главная задача, которую время поставило перед вами — борьба за умы и души белорусов. Если мы не овладеем умами и душами — вы и я — мы суверенной и независимой страну в классическом виде никогда не построим. В этом направлении нам и надо действовать», — дал напутствие в работе журналистам Лукашенко.

Президент поделится полномочиями, но не сейчас

Лукашенко не исключил возможности внесения изменений в основной закон страны. А потом добавил, что такой момент еще не наступил.

Белорусский лидер считает, что часть полномочий от президента должна перейти к другим ветвям власти.

Внося изменения в Конституцию необходимо избежать перечеркивания того, что уже сделано и достигнуто в Беларуси.

«Мы должны это передать нашим детям и внукам», — считает Лукашенко.

Полмиллиона человек неизвестно чем занимаются

По мнению белорусского лидера, проблема с так называемыми тунеядцами, не уникальна для Беларуси с этим сталкиваются и в других странах.

В качестве примера Лукашенко привел Соединенные Штаты, где человек, не оплативший медицинскую страховку, не может получить медпомощь.

При этом суть декрета № 1 он охарактеризовал, как способ привлечь людей к работе и оплате услуг, которые предоставляет государство в сфере медицины, жилищного хозяйства и других.

Разве нормально, когда полмиллиона человек неизвестно чем занимаются? Болтаются, а за наш счет получили образование, лечатся, пользуются услугами ЖКХ, их дети ходят в сады, школы. Мы же за них платим. А сколько из этих людей совершают преступления, и мы еще огромные деньги тратим на их содержание в тюрьме. Александр Лукашенко

Яйца утром, мясо в обед и рыба вечером

Помимо прочего белорусский лидер поделился с журналистами и подробностями своего рациона. Правда важно не только правильное питание, но и занятия спортом.

Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая. Александр Лукашенко

По его словам, в принципе он не брезгует и перекусами. Ест президент ту же пищу, что и остальные белорусы, но, по его признанию, в совсем небольших количествах.

Мясо с рынка, а икру в семье не едят

Любит президент и белорусские молочные продукты, которые покупаются в обычном магазине, а вот мясо для семейного стола покупается на рынке.

«Например, у нас в семье никто не ест икру», — подчеркнул Лукашенко.

Затем он заверил всех белорусов в полной безопасности отечественной продукции, которая проходит жесткий контроль. Качество у нее настолько высокое, что даже в Китае открыли рынок для белорусских продуктов питания.

Чиновникам будет больно

Раздав напутствия в работе журналистам Лукашенко добавил, что и чиновники должны уметь общаться со СМИ.

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Президент пригрозил чиновникам, которые будут отказываться от общения с прессой или тем более не станут предоставлять информацию, которую обязаны дать.

«Вносите немедленно предложения о его замене. Потому что второй раз будет очень больно для него», — обрисовал перспективы белорусский лидер.

В комнате отдыха на Карла Маркса

Раньше Лукашенко говорил, что в студенчестве увлекался фотографией, а сегодня рассказал о тех снимках, которые ему дороги, как память.

«Одна из фотографий, она черно-белая, — когда я только стал президентом. В клетчатом пиджаке, микрофоны, улыбающийся президент. Это у меня на Карла Маркса в комнате отдыха», — разоткровенничался он.

По словам президента, эта фотография представляет для него ценность и очень ему нравится. Снимок был сделан после первых выборов, когда Лукашенко впервые стал президентом.

«Потом мне нравится фотография с малышом, когда я его учил в хоккей играть. Где мы вдвоем стоим. Он маленький такой с клюшкой», — вспомнил глава государства.

Теща отговорила

Лукашенко вспомнил на встрече и о том, что в молодости писал стихи, и даже хотел стать журналистом.

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«Но моя будущая теща, она учительницей работала, посоветовала мне поступать на исторический факультет. Говорила: будешь работать в райкоме партии», — признался президент.

При этом он констатировал проблемы с подготовкой журналистов, которые сейчас возникают. Поэтому в отрасли будет в ближайшее время наведен порядок.

«Надо подбирать людей и обучать в вузах тех, кто имеет склонность к этой профессии и будет в ней востребован», — заявил президент.

В пример, глава государства привел сферу ІТ-технологий, где компании сами отстаивают нужный им подход к подготовке будущих специалистов в высших учебных заведениях. При этом он считает, что профессия журналиста — особая. По этой причине важно отучившись на журфаке реализовывать себя именно в своей профессии.

СМИ — это святое и портрет из слов

На телевидении Лукашенко вручили оригинальный подарок. Им стал портрет президента собранный из слов, которые он чаще всего произносил на посту главы государства.

«Что касается вас, в этот раз мы вот такой собирательный образ. Этот портрет создан из слов, которые вы чаще всего произносите», — пояснил президенту председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт подарок журналистов.

Лукашенко сказал в ответ, что портреты в свой адрес воспринимает плохо. Но составленный из собственных слов принял.

«Неужели я столько наговорил?» — удивился он принимая подарок.

Подводя итоги встречи с журналистами президент заявил, что «СМИ — это святое. И если государство может держать в руках эти СМИ — финансируя, поддерживая и прочее, особенно электронные, — государство это должно делать. Это очень государственное дело».

Потом добавил, что и частником государство сумеет так договориться, что он будет все обязательным образом соблюдать.

По мнению белорусского лидера, качество работы средств массовой информации в сравнении со временами его молодости улучшилось.