Лукашенко о деле погибшего Коржича: там жестоко разбираются

Источник: Sputnik.by

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Тело 21-летнего солдата было найдено в начале октября прошлого года в подвальном помещении строения военной части под Борисовом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели Коржича. Глава государства взял расследование под личный контроль.

«Ситуация на моем контроле и там жестоко разбираются. Обязательно разберемся и держим в курсе дела мать, приглашаем на допросы. Абсолютно демократично все это расследуется, потому что я не приемлю, когда в мирное время даже в армии гибнут люди», — заявил Лукашенко.

Президент добавил, что «очень болезненно» воспринимает, когда в армии гибнут люди. Лукашенко подчеркнул, что для него как офицера это недопустимо.

«Для меня это недопустимо, потому что я знаю, к чему приводит головотяпство. Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах. Это даже не учения», — уточнил он.

Солдаты должны бывать дома чаще

Почему мы этих детей не можем отпустить в неделю раз или два, как получится, если он заслужил, домой. Это же Беларусь — компактная страна. Сегодня два часа, и ты на месте. Побыл дома, вернулся. Пять-семь дней ты там служишь, и уже легче. Александр Лукашенко

Лукашенко рассказал, что обстановка в учебке, где «100 человек в этой казарме, в два яруса кровати» гнетет.

«И не все выдерживают. Более мягкие — им тяжело», — добавил президент.

Посещение дома, по мнению главы государства, было бы отдушиной для солдат — атмосфера в армии стала бы другой.

«Заслужил — пожалуйста — день-два побудь дома. И мы это начали делать. Вот такие изменения происходят», — сказал он.

Кроме того, в вопросе посещения родителями военнослужащих в частях также найден более демократичный подход.