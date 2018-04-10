Лукашенко о деле погибшего Коржича: там жестоко разбираются
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Дело о гибели
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Дело о гибели
Тело 21-летнего солдата было найдено в начале октября прошлого года в подвальном помещении строения военной части под Борисовом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели Коржича. Глава государства взял расследование под личный контроль.
«Ситуация на моем контроле и там жестоко разбираются. Обязательно разберемся и держим в курсе дела мать, приглашаем на допросы. Абсолютно демократично все это расследуется, потому что я не приемлю, когда в мирное время даже в армии гибнут люди», — заявил Лукашенко.
Президент добавил, что «очень болезненно» воспринимает, когда в армии гибнут люди. Лукашенко подчеркнул, что для него как офицера это недопустимо.
«Для меня это недопустимо, потому что я знаю, к чему приводит головотяпство. Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах. Это даже не учения», — уточнил он.
Солдаты должны бывать дома чаще
Почему мы этих детей не можем отпустить в неделю раз или два, как получится, если он заслужил, домой. Это же Беларусь — компактная страна. Сегодня два часа, и ты на месте. Побыл дома, вернулся.
Пять-семьдней ты там служишь, и уже легче.
Лукашенко рассказал, что обстановка в учебке, где «100 человек в этой казарме, в два яруса кровати» гнетет.
«И не все выдерживают. Более мягкие — им тяжело», — добавил президент.
Посещение дома, по мнению главы государства, было бы отдушиной для солдат — атмосфера в армии стала бы другой.
«Заслужил — пожалуйста —
Кроме того, в вопросе посещения родителями военнослужащих в частях также найден более демократичный подход.
Вместе с тем Лукашенко обратил внимание, что армия — это жесткий мужской коллектив, где помимо прочего закаляется характер.
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