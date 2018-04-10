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23:23 (мск), источник: РИА Новости

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по расследованию в Сирии

ООН, 10 апр — РИА Новости. Проект резолюции РФ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии не получил в Совете Безопасности ООН необходимых 9 голосов в поддержку и не был принят.

Источник: РИА "Новости"

Предложенный РФ документ получил поддержку шести стран, в том числе двух постоянных членов Совета — России и Китая. Против документа выступили семь членов Совета, еще двое воздержались. Голосование состоялось во вторник, вскоре после рассмотрения американского проекта резолюции по учреждению новой миссии, принятие которого заблокировала Россия.

Россия во вторник выставила на голосование подготовленный еще в январе и доработанный в последние месяцы проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI).

Российский проект отличался от документа США, которые настаивали на том, чтобы новый механизм определил виновных в использовании химического оружия в Сирии, а СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. В российском проекте отмечается, что Совет Безопасности ООН «досконально изучит» выводы комиссии, которая, однако сама не назовет виновных в преступлениях.

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