Совбез ООН не принял российский проект резолюции по расследованию в Сирии

Источник: РИА "Новости"

Предложенный РФ документ получил поддержку шести стран, в том числе двух постоянных членов Совета — России и Китая. Против документа выступили семь членов Совета, еще двое воздержались. Голосование состоялось во вторник, вскоре после рассмотрения американского проекта резолюции по учреждению новой миссии, принятие которого заблокировала Россия.

Россия во вторник выставила на голосование подготовленный еще в январе и доработанный в последние месяцы проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI).