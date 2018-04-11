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00:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанцы могут продать свое незаконное хранящееся оружие полиции

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. В Казахстане началась кампания по выкупу огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

Источник: Sputniknews.kz

Кампания проводится для обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

«В период с 10 апреля 2018 года и до особого распоряжения на территории страны проводится выкуп у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Как рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия ДВД Алматы Рахим Толокулов, выкуп будет проводиться в соответствии с правилами добровольной возмездной сдачи незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые были утверждены в 2015 году.

«В управлениях внутренних дел всех районов уже созданы комиссии по определению технического состояния, установлению оплаты или отказе в выплате денежного вознаграждения за добровольно сданное гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», — сказал Толокулов.

Он напомнил, что лица, добровольно сдавшие незаконного хранившееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

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