Казахстанцы могут продать свое незаконное хранящееся оружие полиции

Источник: Sputniknews.kz

Кампания проводится для обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

«В период с 10 апреля 2018 года и до особого распоряжения на территории страны проводится выкуп у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Как рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия ДВД Алматы Рахим Толокулов, выкуп будет проводиться в соответствии с правилами добровольной возмездной сдачи незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые были утверждены в 2015 году.

«В управлениях внутренних дел всех районов уже созданы комиссии по определению технического состояния, установлению оплаты или отказе в выплате денежного вознаграждения за добровольно сданное гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», — сказал Толокулов.