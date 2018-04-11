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01:53 (мск), источник: РИА Новости

NI назвал оружие, которое Россия и США могут применить в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США в случае удара по Сирии могут применить крылатые ракеты, а также самолеты-невидимки и стратегические бомбардировщики, в то время как Россия может ответить своими крылатыми ракетами, пишет издание The National Interest.

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Соединенные Штаты, как отмечает издание, могут нанести удары по объектам в Сирии крылатыми ракетами «Томагавк» и AGM-86, которые, как предполагается, способны обойти российские ЗРК С-300В4 и С-400, размещенные в Сирии.

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Кроме того, в распоряжении Пентагона имеются стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и истребители-«невидимки» F-22 Raptor, которые, впрочем, способны обнаружить российские системы ПВО.

Россия в свою очередь, как пишет The National Interest, может нанести ответный удар по базам США и их союзников на Ближнем Востоке и в Европе. Для этого в распоряжении российских военных имеются крылатые ракеты Х-101, которыми вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также крылатые ракеты «Калибр» морского базирования.

Ранее стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. В ее состав также входят ракетный крейсер и несколько ракетных эсминцев, ожидается, что в состав группы также войдет фрегат ВМС Германии.

Ранее СМИ сообщили, что к берегам Сирии направляются два американских корабля — USS Donald Cook и USS Porter. На их борту размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк».

О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.

Власти США объявили, что изучают возможность «военного ответа» на действия властей Сирии. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов. Россия предостерегла Вашингтон от начала боевых действий, предупредив, что это может привести «к самым тяжелым последствиям».

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00:12 (мск)© Ньюстюб
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