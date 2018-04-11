В Генпрокуратуре рассказали о снижении правонарушений среди чиновников

Источник: РИА "Новости"

По его словам, для устранения данных нарушений в 2017 году было внесено 715 представлений и более 1 тыс. протестов. К дисциплинарной ответственности были привлечены 475 должностных лиц.

«Всего судами удовлетворено 26 прокурорских исков на сумму более 9,2 млрд рублей. Это значительно превышает показатели прошлого года. Почти в четыре раза (с 34,1 млн рублей до 134,8 млн рублей) возросла совокупная стоимость обращенного в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о его приобретении на законные доходы», — рассказал замгенпрокурора.

По словам Буксмана, в ходе проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции в 2017 году было выявлено более 245 тыс. нарушений закона в федеральных органах исполнительной власти, органах госвласти субъектов РФ, органах местного самоуправления, а также в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти.