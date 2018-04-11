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03:49 (мск), источник: Известия

Высланных из России дипломатов заменят новыми

На смену высланным из России дипломатам ряда европейских стран и не только могут приехать новые. Москва, в свою очередь, готова их принять, так как не сокращала общее число кадрового состава в загранучреждениях иностранных государств.

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Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ, из списка стран, в отношении которых были приняты зеркальные меры в связи с «делом Скрипалей», лишь Великобритания не сможет полностью восстановить численность дипперсонала.

Так, в МИДе Чехии и посольстве США подтвердили, что намерены направить в Россию своих дипломатов.

При этом в американской дипмиссии отметили, что Москва может также прислать в Соединенные Штаты Америки новых сотрудников. Для этого необходимо запросить аккредитацию для заполнения вакантных должностей.

Лавров: высылка дипломатов — беспрецедентная провокация
Во время загрузки произошла ошибка.
9 апреля© Ньюстюб
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