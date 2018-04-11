Высланных из России дипломатов заменят новыми
На смену высланным из России дипломатам ряда европейских стран и не только могут приехать новые. Москва, в свою очередь, готова их принять, так как не сокращала общее число кадрового состава в загранучреждениях иностранных государств.
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