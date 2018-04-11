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03:18 (мск), источник: ИА REGNUM

В Госдуме опасаются, что утилизационный сбор ударит по Дальнему Востоку

Инициатива правительства приведёт к существенному росту цен на наиболее популярные модели иностранных автомобилей, считают в Госдуме.

Источник: Reuters

В Госдуме обеспокоены ростом утилизационного сбора, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) предложил запросить информацию в правительстве о причинах существенного повышения утилизационного сбора и сжатых сроках его введения в действие.

С 1 апреля 2018 года в силу вступили нормы, в соответствии с которыми размеры утилизационного сбора существенно увеличены по ряду наиболее востребованных автомобилей с объёмом двигателя 1000−3000 куб. см. Увеличение сбора составляет, в зависимости от модели, от 50% до 90%.

Парламентарий выступил с протокольным поручением комитету Госдумы по экологии запросить в правительстве РФ информацию о причинах роста утилизационного сбора, а также спросить, рассматривает ли правительство РФ возможность корректировки размеров сборов и (или) сроков их введения в связи с обращениями граждан и органов государственной власти субъектов РФ.

По мнению Корниенко, инициатива правительства приведёт к существенному росту цен на наиболее популярные модели иностранных автомобилей.

«На Дальнем Востоке, где жители и так уже несут серьёзную денежную нагрузку в связи с необходимостью самостоятельной установки устройства “Эта-Глонасс” на ввозимые из-за рубежа подержанные автомобили, такое резкое и быстрое повышение размера утилизационного сбора влечёт за собой негативные последствия в виде существенного роста цен на популярные модели иномарок, создаёт ситуацию напряжённости в обществе», — говорится в поручении.

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