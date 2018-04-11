В Госдуме опасаются, что утилизационный сбор ударит по Дальнему Востоку

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В Госдуме обеспокоены ростом утилизационного сбора, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля. Депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) предложил запросить информацию в правительстве о причинах существенного повышения утилизационного сбора и сжатых сроках его введения в действие.

С 1 апреля 2018 года в силу вступили нормы, в соответствии с которыми размеры утилизационного сбора существенно увеличены по ряду наиболее востребованных автомобилей с объёмом двигателя 1000−3000 куб. см. Увеличение сбора составляет, в зависимости от модели, от 50% до 90%.

Парламентарий выступил с протокольным поручением комитету Госдумы по экологии запросить в правительстве РФ информацию о причинах роста утилизационного сбора, а также спросить, рассматривает ли правительство РФ возможность корректировки размеров сборов и (или) сроков их введения в связи с обращениями граждан и органов государственной власти субъектов РФ.

По мнению Корниенко, инициатива правительства приведёт к существенному росту цен на наиболее популярные модели иностранных автомобилей.