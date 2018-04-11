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04:20 (мск), источник: VLADNEWS

Владимир Путин одобрил идею строительства синхротрона во Владивостоке

Президент посетил Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Владимир Путин посетил Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», который отмечает в этом году своё 75-летие. После встречи глава РАН Александр Сергеев заявил журналистам, что президент поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке.

По его словам, в ближайшее время РАН и Курчатовский институт начнут «двигаться по пути реализации проектов».

Справка:

Синхротрон — это тип резонансного циклического ускорителя, который характеризуется тем, что орбита пучка в процессе ускорения частиц остается постоянного радиуса, а ведущее магнитное поле поворотных магнитов, которые определяют радиус, возрастает во времени. В отличие от синхрофазотрона, у синхротрона постоянной остается частота ускоряющего электрического поля.

По своей технической сути синхротрон — это электровакуумная установка с приблизительно кольцевой вакуумной камерой, в которой частицы ускоряются до скорости, примерно равной скорости света. В это время стоящие на их пути мощные электромагниты задают траекторию их движения.

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