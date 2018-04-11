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04:56 (мск), источник: Известия

Мэй попросила у Трампа больше доказательств «химатаки» в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии.

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Как пишет газета The Times, британский премьер не согласилась принять участие в «быстрой расплате» и сообщила о необходимости большей информации, прежде чем присоединяться к военному удару.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения военной силы в ответ на предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия по соответствующим каналам предупредила США о серьезных последствиях нанесения ударов по Сирии.

Два ракетных эсминца США направляются к берегам Сирии
Во время загрузки произошла ошибка.
10 апреля© Ньюстюб
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