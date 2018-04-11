Мэй попросила у Трампа больше доказательств «химатаки» в Сирии

Как пишет газета The Times, британский премьер не согласилась принять участие в «быстрой расплате» и сообщила о необходимости большей информации, прежде чем присоединяться к военному удару.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения военной силы в ответ на предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия по соответствующим каналам предупредила США о серьезных последствиях нанесения ударов по Сирии.
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