В правительстве Омской области призвали не спешить с губернаторскими выборами

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Досрочные выборы губернатора Омской области должны пройти 9 сентября 2018 года. Благодаря изменению регионального законодательства в выборах смогут принять участие самовыдвиженцы, а не только представители политических партий.

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«Официально избирательная кампания по выборам губернатора Омской области пока не стартовала. Повода для комментариев пока нет», — заявила в разговоре с «СуперОмском» руководитель пресс-службы губернатора Омской области, и.о. начальника главного управления информационной политики Анастасия Гуливатенко.

Как ранее сообщал «СуперОмск», врио губернатора Александр Бурков может пойти на выборы в качестве самовыдвиженца. Потенциальными кандидатами в губернаторы от омского обкома КПРФ называются депутат Законодательного собрания Андрей Алехин и бывший депутат Госдумы Олег Денисенко.

Также о своих губернаторских амбициях успели заявить либерал-демократ Алексей Ложкин и коммунист России Владимир Жуков.