Дмитрий Новиков прокомментировал своё новое назначение

У ОТВ-Прим появился новый руководитель. Депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков пока является исполняющим обязанности генерального директора, но уже ставит перед собой далеко идущие планы. В беседе с корреспондентом РИА VladNews Дмитрий Новиков прокомментировал своё назначение.
«На данный момент я являюсь исполняющим обязанности руководителя телеканала, и передо мной стоит одна далеко идущая задача сделать ОТВ-Прим лучшим региональным каналом России. Теперь компания станет более клиентоориентированной и открытой. Настолько, что я предлагаю жителям Приморья написать мне на почту или на почту телеканала, что бы они хотели изменить, какие лица они хотели бы видеть. Все замечания и предложения обязательно будут рассмотрены и учтены», — заявил Дмитрий Новиков.
Напомним, на прошлой неделе пост руководителя телеканала оставил парламентарий, коллега Новикова по депутатскому корпусу Алексей Козицкий. Также на ОТВ-Прим появился и новый главный редактор Олеся Ясевич — бывший пресс-секретарь экс-главы региона Владимира Миклушевского и нынешнего губернатора края Андрея Тарасенко.
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