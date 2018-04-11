Дмитрий Новиков прокомментировал своё новое назначение

У ОТВ-Прим появился новый руководитель. Депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков пока является исполняющим обязанности генерального директора, но уже ставит перед собой далеко идущие планы. В беседе с корреспондентом РИА VladNews Дмитрий Новиков прокомментировал своё назначение.

«На данный момент я являюсь исполняющим обязанности руководителя телеканала, и передо мной стоит одна далеко идущая задача сделать ОТВ-Прим лучшим региональным каналом России. Теперь компания станет более клиентоориентированной и открытой. Настолько, что я предлагаю жителям Приморья написать мне на почту или на почту телеканала, что бы они хотели изменить, какие лица они хотели бы видеть. Все замечания и предложения обязательно будут рассмотрены и учтены», — заявил Дмитрий Новиков.