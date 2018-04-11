Мэр Новосибирска поддержал противников застройки поймы реки Ельцовка
В городе прошли общественные слушания по вопросу выделения земли.
В городе прошли общественные слушания по вопросу выделения земли.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил в социальных сетях свою позицию по поводу планов застройки поймы реки Ельцовка. Он сказал, что поддержал противников планов, озвученных собственником этого земельного участка.
— Дело в том, что развитие участка на улице Лесосечной связано с комфортностью проживания в микрорайоне «Нижняя Ельцовка». Сейчас участок находится в федеральной собственности, его границы и дальнейшую судьбу определяли сегодня на публичных слушаниях, — написал в социальных сетях градоначальник.
Некоторые участники этих общественных слушаний выступили против выделения этого участка под застройку. По словам мэра, строительство на этой территории затруднит движение транспорта в микрорайоне, а также отразится на зелёных насаждениях.
— Я настаивал на необходимости выслушать аргументы горожан на общественных слушаниях. Хорошо, что специалисты всесторонне рассмотрели и учли нашу позицию. Спорный участок не включён в список зон для комплексного развития, — резюмирует градоначальник.
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