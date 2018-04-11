Во Владивостоке в параде Победы примут участие истребители

Во Владивостоке во время парада Победы впервые покажут зенитно-ракетные комплексы С-400, современные бронетранспортеры БТР-82А. Также в первый раз зрители увидят истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31 армии ВВС и ПВО Военного Восточного округа, которые примут участие в показе авиационной техники вместе с морской авиацией Тихоокеанского флота, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.