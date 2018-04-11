Во Владивостоке в параде Победы примут участие истребители
Во Владивостоке во время парада Победы впервые покажут
Во Владивостоке во время парада Победы впервые покажут
Всего же горожане смогут наблюдать в воздухе около 20 самолетов различных классов. В по улицам, кроме ЗРК С-400 и бронетранспортеров БТР-82А, проедут комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитно
9 мая по центру Владивостока пройдут около полутора тысяч человек — это моряки ТОФ, курсанты
Вечером будет дан праздничный салют.
Подготовка к параду уже началась. Первая репетиция состоится ночью 25 апреля, а генеральная — 7 мая.
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