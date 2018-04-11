Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Обманул весь мир»: ложь Лондона о РФ вызвала негодование США
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Врачи предупредили об опасности автокресел для младенцев
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Маникюр и педикюр в России будут делать по ГОСТам
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова «поймали» за нежными объятиями
Безрукова пришла в гости к Корчевникову в наряде за 11 тысяч
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:30 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске пересмотрят полномочия Управления ОБЖ из-за рутениевого скандала

Проблему, с которой столкнулись осенью 2017 года, подняли 10 апреля во время выступления мэра с ежегодным докладом в гордуме.

В Челябинске будут пересмотрены полномочия Управления ОБЖ города из-за рутениевого скандала — об этом глава города Евгений Тефтелев заявил во вторник, 10 апреля, в ходе ежегодного доклада в гордуме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вопрос о недостаточной эффективности работы управления поднял депутат Константин Нациевский. «История с выбросом рутения показала недостаточную эффективность данного управления по доведению до жителей достоверной информации. Два с половиной месяца население и депутаты кормились слухами», — заявил парламентарий.

Напомним, повышенное содержание радиоизотопа рутения было обнаружено европейскими учеными в период с 25 сентября по 1 октября. В СМИ среди возможных гипотез о причинах происшедшего появились предположения, что на ПО «Маяк» якобы был нарушен процесс переработки отработавшего ядерного топлива, в итоге рутений-106 попал в атмосферу. В Росатоме, в свою очередь, отвечали, что радиационных инцидентов на объектах атомной отрасли страны не было.

Градоначальник заверил, что постарается решить этот вопрос, в частности, будут пересмотрены полномочия управления. «Насколько я понимаю, работа с информацией по таким темам относится к полномочиям региона. И я прекрасно помню, как министр общественной безопасности Евгений Савченко комментировал эту тему. Вместе с тем я полностью согласен с Вами. Надо еще раз посмотреть положение о работе нашего управления. Если будет такая возможность, внесем изменения», — сказал Тефтелев.

В своем докладе мэр также рассказал о контроле над общественным транспортом и переселении из ветхо-аварийного жилья в 2018 году.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В ЮУрГУ откроется Малая Академия лингвистики для старшеклассников
Суд продлил до 8 месяцев арест главврача магнитогорской больницы
Удар по госдолгу: США могут ввести новые санкции против России
СМИ: российский истребитель пролетел над французским фрегатом
Украина арестовала еще одно российское судно у берегов Крыма
Продукты в магазинах будут дорожать не только из-за курса рубля
Ученые обнаружили в Гренландии «темную» зону на ледяном щите
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Шесть человек погибли при крушении вертолета в Хабаровске
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь