В Челябинске пересмотрят полномочия Управления ОБЖ из-за рутениевого скандала

В Челябинске будут пересмотрены полномочия Управления ОБЖ города из-за рутениевого скандала — об этом глава города Евгений Тефтелев заявил во вторник, 10 апреля, в ходе ежегодного доклада в гордуме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вопрос о недостаточной эффективности работы управления поднял депутат Константин Нациевский. «История с выбросом рутения показала недостаточную эффективность данного управления по доведению до жителей достоверной информации. Два с половиной месяца население и депутаты кормились слухами», — заявил парламентарий.

Напомним, повышенное содержание радиоизотопа рутения было обнаружено европейскими учеными в период с 25 сентября по 1 октября. В СМИ среди возможных гипотез о причинах происшедшего появились предположения, что на ПО «Маяк» якобы был нарушен процесс переработки отработавшего ядерного топлива, в итоге рутений-106 попал в атмосферу. В Росатоме, в свою очередь, отвечали, что радиационных инцидентов на объектах атомной отрасли страны не было.

Градоначальник заверил, что постарается решить этот вопрос, в частности, будут пересмотрены полномочия управления. «Насколько я понимаю, работа с информацией по таким темам относится к полномочиям региона. И я прекрасно помню, как министр общественной безопасности Евгений Савченко комментировал эту тему. Вместе с тем я полностью согласен с Вами. Надо еще раз посмотреть положение о работе нашего управления. Если будет такая возможность, внесем изменения», — сказал Тефтелев.