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13:13 (мск), источник: Интерфакс

Цукерберг рассказал о «гонке вооружений» с Россией в киберпространстве

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Гендиректор, президент и один из основателей компании Facebook Марк Цукерберг, выступая перед представителями комитетов сената США, признал ошибки, позволившие британской аналитической компании Cambridge Analytica получить в свое распоряжение данные 87 млн пользователей соцсети перед выборами в США 2016 года, а также рассказал о «гонке вооружений» с Россией в киберпространстве.

Источник: AP 2018

В ходе пятичасовых слушаний он подтвердил, что компания тесно сотрудничает с командой специального прокурора Роберта Мюллера, возглавляющего расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. «Наша работа со специальным прокурором носит конфиденциальный характер. Я хочу быть уверенным в том, что не раскрою конфиденциальных деталей в ходе открытой сессии», — сказал глава Facebook.

Однако он подтвердил, что некоторые работники его компании дали показания сотрудникам Мюллера в рамках этого расследования, но не он сам.

По его мнению, «в России есть люди, чья работа заключается в том, чтобы подорвать наши системы и остальные интернет-системы».

Так что это гонка вооружений. Они пытаются совершенствоваться, и нам необходимо инвестировать в то, чтобы тоже совершенствоваться.
Марк Цукерберг

«Одно из моих самых больших сожалений при управлении компанией заключается в том, что мы медленно идентифицировали пропагандистские операции России», — сказал основатель Facebook.

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Он считает, что искусственный интеллект представляет собой наилучшее решение для борьбы с дезинформацией в Facebook. Цукерберг сообщил, что благодаря разработанным сотрудниками компании алгоритмам, команде Facebook удалось заблокировать 30 тыс. фейковых страниц перед выборами во Франции в прошлом году. Также он сообщил, что к концу года над безопасностью и модерацией контента соцсети будут работать 20 тыс. сотрудников.

Кроме того, Цукерберг в ходе слушаний заявил, что именно он несет ответственность за то, что данные 87 млн пользователей попали в распоряжение британской аналитической компании Cambridge Analytica, занимавшейся разработкой рекламной кампании для Дональда Трампа в 2016 году, когда тот был кандидатом в президенты США.

Это была моя ошибка, и я приношу извинения. Я запустил Facebook, и я несу ответственность за то, что с ним происходит.
Марк Цукерберг

«Мы работаем над тем, чтобы понять, что точно произошло в случае с Cambridge Analytica, и принимаем меры, чтобы гарантировать, что такое больше не повторится», — добавил американский программист и предприниматель.

Также он отметил, что не располагает свежей информацией о том, могли ли Россия или Китай собирать данные пользователей, а также, кто еще помимо британской компании мог получить выгоду благодаря хищению пользовательских данных.

33-летний Цукерберг, создавший Facebook в 2004 году, объяснил свои первые ошибки в управлении компанией отсутствием опыта. «Мы совершили множество ошибок при управлении компанией. Невозможно управлять компанией в комнате студенческого общежития и не совершать ошибок. В целом я бы сказал, что мы сейчас переживаем широкие философские сдвиги», — признал Цукерберг.

Ожидается, что слушания с участием Цукерберга продолжатся в среду.

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