Губернатор — главам: Раскачиваться некогда. Все решения приняты

Вице-губернатор Олег Климов на совещании с главами доложил губернатору, что система должны быть введена в опытную эксплуатацию на всей территории области до 30 сентября 2018 года, в промышленную эксплуатацию — с первого января 2019 года.

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Но пока только в 13 муниципальных образованиях в штатных расписаниях ЕДДС имеется необходимая численность операторов Системы-112, позволяющее осуществлять ежедневное круглосуточное дежурство. Остальные территории ссылаются на недостаток средств.

«Губернатор принял решение о датировании с первого мая 2018 года муниципальных образований на содержание четырех операторов», — рассказал Олег Климов. Кроме того, расходы по дополнительно вводимым в штатную численность ставкам включаются в расчетный фонд оплаты труда при расчете финансовой помощи местным бюджета. В апреле будут внесены изменения в региональный бюджет, согласно которым 40 муниципальным образованиям будут выделены дотации из областной казны.

Главам необходимо внести необходимые изменения в штаты ЕДДС муниципальных образований (ввести в штатное расписание не менее 4 должностей помощников оперативного дежурного). Новое штатное расписание необходимо согласовать с министерством общественной безопасности. Операторов нужно успеть обучить и аттестовать до начала государственных испытаний.