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11:30 (мск), источник: Uralpress.ru

Губернатор — главам: Раскачиваться некогда. Все решения приняты

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал от глав муниципальных образований активизировать работу по вводу системы экстренного вызова «112» в территориях.

Вице-губернатор Олег Климов на совещании с главами доложил губернатору, что система должны быть введена в опытную эксплуатацию на всей территории области до 30 сентября 2018 года, в промышленную эксплуатацию — с первого января 2019 года.

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Но пока только в 13 муниципальных образованиях в штатных расписаниях ЕДДС имеется необходимая численность операторов Системы-112, позволяющее осуществлять ежедневное круглосуточное дежурство. Остальные территории ссылаются на недостаток средств.

«Губернатор принял решение о датировании с первого мая 2018 года муниципальных образований на содержание четырех операторов», — рассказал Олег Климов. Кроме того, расходы по дополнительно вводимым в штатную численность ставкам включаются в расчетный фонд оплаты труда при расчете финансовой помощи местным бюджета. В апреле будут внесены изменения в региональный бюджет, согласно которым 40 муниципальным образованиям будут выделены дотации из областной казны.

Главам необходимо внести необходимые изменения в штаты ЕДДС муниципальных образований (ввести в штатное расписание не менее 4 должностей помощников оперативного дежурного). Новое штатное расписание необходимо согласовать с министерством общественной безопасности. Операторов нужно успеть обучить и аттестовать до начала государственных испытаний.

«Раскачиваться некогда. Много было разговоров о том, что в бюджетах не хватает средств на оплату труда специалистов на вновь создаваемых рабочих местах. Но теперь решения все приняты», — обратился к главам губернатор. На сентябрьском областном совещании будут проанализировано исполнение поставленной задачи.

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