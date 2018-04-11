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11:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор опроверг слухи о переходе в федеральное правительство

Губернатор Пермского края Максим Решетников планирует отработать в регионе полный срок полномочий. Об этом он рассказал на встрече с руководителями краевых СМИ.

Источник: РИА "Новости"

Господин Решетников опроверг слухи о возможном трудоустройстве в федеральном правительстве.

«Есть долгосрочные планы, большие проекты. По всем уже началась работа, постепенно формируем команду. Хочу чтобы все задуманное приобретало реальные очертания», -поделился планами губернатор. Также он заметил, что у недавно избранных глав муниципалитетов, появится возможность проявить себя.

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