Губернатор опроверг слухи о переходе в федеральное правительство
Губернатор Пермского края Максим Решетников планирует отработать в регионе полный срок полномочий. Об этом он рассказал на встрече с руководителями краевых СМИ.
Губернатор Пермского края Максим Решетников планирует отработать в регионе полный срок полномочий. Об этом он рассказал на встрече с руководителями краевых СМИ.
Господин Решетников опроверг слухи о возможном трудоустройстве в федеральном правительстве.
«Есть долгосрочные планы, большие проекты. По всем уже началась работа, постепенно формируем команду. Хочу чтобы все задуманное приобретало реальные очертания», -поделился планами губернатор. Также он заметил, что у недавно избранных глав муниципалитетов, появится возможность проявить себя.
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