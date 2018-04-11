Губернатор опроверг слухи о переходе в федеральное правительство

«Есть долгосрочные планы, большие проекты. По всем уже началась работа, постепенно формируем команду. Хочу чтобы все задуманное приобретало реальные очертания», -поделился планами губернатор. Также он заметил, что у недавно избранных глав муниципалитетов, появится возможность проявить себя.