Прокуратура внесла представление министру строительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Представление внесено в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан. За период действия государственной информационной системы ЖКХ в министерство строительства Нижегородской области поступило через нее 28 обращений граждан. Из них без ответа в период 2017−18 гг остались 19 обращений.