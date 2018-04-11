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13:03 (мск), источник: Newsroom24.ru

Прокуратура внесла представление министру строительства Нижегородской области

Представление внесено в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан.

Источник: Newsroom24.ru

Прокуратура внесла представление министру строительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Представление внесено в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан. За период действия государственной информационной системы ЖКХ в министерство строительства Нижегородской области поступило через нее 28 обращений граждан. Из них без ответа в период 2017−18 гг остались 19 обращений.

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