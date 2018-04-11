Прокуратура внесла представление министру строительства Нижегородской области
Представление внесено в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан.
Представление внесено в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан.
Прокуратура внесла представление министру строительства Нижегородской области. Об этом сообщает
Представление внесено в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений граждан. За период действия государственной информационной системы ЖКХ в министерство строительства Нижегородской области поступило через нее 28 обращений граждан. Из них без ответа в период 2017−18 гг остались 19 обращений.
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