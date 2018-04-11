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13:04 (мск), источник: Интерфакс

Прибрежный район Сирии закрыли для проведения учений ВМФ России

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU. Корабли ВМФ России, начиная с 11 апреля, будут проводить учения вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Источник: AP 2018

В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб.

Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11−12, 17−19 и 25—26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе носители крылатых ракет «Калибр» фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также подводные лодки, которые неоднократно наносили удары по объектам террористов в Сирии.

Ранее во вторник сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» подошел на 100 км к российской базе в сирийском Тартусе. Второй ракетный эсминец ВМС США — «Портер», по данным The Wall Street Journal, также должен присоединиться к «Дональду Кук», но, по оценкам экспертов, сможет прибыть в этот район Восточного Средиземноморья не ранее 16 апреля.

Кроме того, американское издание Stars and Stripes сообщало, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США «Гарри Трумэн» в среду покинет военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Европы и Ближнего Востока.

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