Прибрежный район Сирии закрыли для проведения учений ВМФ России

Источник: AP 2018

В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб.

Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11−12, 17−19 и 25—26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе носители крылатых ракет «Калибр» фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также подводные лодки, которые неоднократно наносили удары по объектам террористов в Сирии.

Ранее во вторник сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» подошел на 100 км к российской базе в сирийском Тартусе. Второй ракетный эсминец ВМС США — «Портер», по данным The Wall Street Journal, также должен присоединиться к «Дональду Кук», но, по оценкам экспертов, сможет прибыть в этот район Восточного Средиземноморья не ранее 16 апреля.