В Кремле призвали воздержаться от дестабилизирующих действий в Сирии
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Кремле хотят надеяться, что все будут избегать действий, дестабилизирующих ситуацию вокруг Сирии, заявил
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Кремле хотят надеяться, что все будут избегать действий, дестабилизирующих ситуацию вокруг Сирии, заявил
«Я не хотел бы вступать
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.