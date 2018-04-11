Перепутали адресатов: Аксенов ответил на приглашение в Киев от ГПУ

Источник: РИА "Новости"

Ранее Генеральная прокуратура Украины заявила о завершении расследования уголовного дела по «фактам государственной измены» в отношении главы Республики Крым Сергея Аксенова, председателя Государственного совета РК Владимира Константинова, министра внутренних дел Крыма Сергея Абисова и депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Генпрокуратура предложила им прибыть 12 апреля в Киев для ознакомления с материалами дела.

«Обвинения, выдвинутые прокуратурой Украины, юридически ничтожны и незаконны. Это чисто пропагандистская акция. Мы уже привыкли к подобным действиям и не обращаем на них внимания», — написал по этому поводу Аксенов на своей странице в Facebook.

По словам главы Крыма, в данном случае украинская прокуратура «перепутала адресатов».

«Им надо вызывать для ознакомления с материалами дела Порошенко, Турчинова, Авакова, Парубия и других преступников, совершивших государственный переворот на Украине в феврале 2014 года. Именно они создали преступную группу. Именно они совершили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти. Именно они изменили своей стране и украинскому народу в интересах США и других спонсоров государственного переворота, развязали гражданскую войну и убили десятки тысяч людей», — пояснил он.

Аксенов выразил уверенность, что рано или поздно эти люди ответят перед украинским народом за свои действия.

Глава РК напомнил, что после государственного переворота 21 февраля 2014 года на Украине оставался только один легитимный орган власти — Верховный совет Крыма, который принял абсолютно легитимное решение о проведении общекрымского референдума.

«Мы поступили не только по закону, но и по совести. А если бы мы поступили иначе, если бы не сделали то, в чем нас сегодня обвиняет украинская прокуратура — вот это было бы настоящее преступление в отношении крымчан, настоящее предательство», — подчеркнул он.