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13:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Полтавченко поручил привести в порядок памятник Циолковскому

Памятник и территорию вокруг него должны привести в порядок до 1 октября.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил подчиненным привести в порядок памятник великому русскому и советскому ученому Константину Эдуардовичу Циолковскому. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного по итогам личного приёма граждан в приемной президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

На приём к губернатору пришла жительница Адмиралтейского района. Она заявила о необходимости ремонта памятника Циолковскому и наведения порядка вокруг монумента.

«Георгий Полтавченко дал указание главе Адмиралтейского района до 1 октября 2018 провести все необходимые работы, в частности отремонтировать основание памятника и благоустроить территорию вокруг него», — проинформировали в Смольном.

Напомним, памятник Циолковскому, выполненный из единого гранитного массива, находится на углу одноименной улицы и набережной Обводного канала. Авторы памятника — скульптор Ливон Бейбутян и архитекторы Ольга Глазова и Игорь Заболотский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, памятник ученому-космисту был открыт в 2005 году, однако в настоящее время выглядит так, будто уже много лет стоит без ремонта.

17 сентября 2017 года исполнилось 160 лет со дня рождения великого ученого, инженера и изобретателя Константина Циолковского.

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