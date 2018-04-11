Полтавченко поручил привести в порядок памятник Циолковскому
Памятник и территорию вокруг него должны привести в порядок до 1 октября.
Памятник и территорию вокруг него должны привести в порядок до 1 октября.
Губернатор
«Георгий Полтавченко дал указание главе Адмиралтейского района до 1 октября 2018 провести все необходимые работы, в частности отремонтировать основание памятника и благоустроить территорию вокруг него», — проинформировали в Смольном.
Напомним, памятник Циолковскому, выполненный из единого гранитного массива, находится на углу одноименной улицы и набережной Обводного канала. Авторы памятника — скульптор Ливон Бейбутян и архитекторы Ольга Глазова и Игорь Заболотский.
Как уже сообщало ИА REGNUM, памятник
17 сентября 2017 года исполнилось 160 лет со дня рождения великого ученого, инженера и изобретателя Константина Циолковского.
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