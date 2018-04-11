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14:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дмитрий Самойлов проинспектировал весеннюю уборку в пяти районах Перми

ПЕРМЬ, 11 апреля, ФедералПресс. Дмитрий Самойлов провел инспекционную поездку по Мотовилихинскому, Свердловскому, Индустриальному, Ленинскому и Дзержинским районам.

По итогам поездки администрации Свердловского района дано поручение выделить дополнительные силы на уборку в микрорайоне Владимирский. «Объективно в микрорайоне убирают спустя рукава по сравнению с другими территориями. Исправляйте ситуацию», — потребовал глава города.

В Ленинском районе Самойлов обратил внимание на въезд в центр по улице Попова с Коммунального моста. «Вы говорите, что помимо техники у вас в районе работает ежесуточно 28 “ручников”. Что успеют сделать вручную 28 человек за 20 дней до майских праздников? Прибавляйте людей и в ближайшие дни приведите в порядок улицу Попова», — дал поручение Дмитрий Самойлов.

Также райадминистрациям дано указание в плановом порядке завершить ямочный ремонт на дорогах. Сейчас литым асфальтом выполнен ремонт 1,7 тыс. кв метров дорог.

«Сейчас самый разрушительный для дорожного полотна период межсезонья. Важно не терять темп, выполнить все планы по текущему ремонту на 100% в срок. Мы отремонтировали два млн кв. метров дорог в Перми за два года, нужно беречь этот результат, максимально защищать дороги от разрушения в период весенних нестабильных температур», — призвал Самойлов.

Плановые инспекционные объезды территорий будут проходить еженедельно.

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