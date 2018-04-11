Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев назначен гендиректором московского ХК «Динамо»
Нижний Новгород. 21 февраля.
Нижний Новгород. 21 февраля.
Как сообщается на сайте клуба, назначение Валерия Шанцева состоялось на очередном заседании совета директоров клуба 11 апреля, где предыдущий директор — Сергей Федоров освобожден от должности по собственной просьбе в связи с переходом на другую работу.
Валерий Шанцев, который до этого входил в состав совета директоров клуба, избран единогласно.
«Я глубоко убежден, что у “Динамо” есть все возможности и потенциал, чтобы стать
О том, что Валерий Шанцев вошел в состав совета директоров ХК «Динамо-Москва» сообщалось в конце декабря прошлого года.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Валерия Шанцева в качестве губернатора Нижегородской области в конце сентября 2017 года.
Как сообщал ранее журналистам Валерий Шанцев, после прекращения его полномочий губернатора Нижегородской области он рассматривает несколько предложений о дальнейшей деятельности. По словам
В конце декабря 2017 года сообщалось, что Валерий Шанцев может войти в совет директоров «Транснефти».
Напомним также, что кандидатура Валерия Шанцева рассматривается в качестве члена совета директоров ПАО «ГАЗ».
Примерно в конце 2017 года — начале 2018 года он назначен замгендиректора АО «Концерн «Моринформсистема-Агат».
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Валерий Шанцев родился в 1947 году в Костромской области. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, а также Академию народного хозяйства. Занимал должности
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