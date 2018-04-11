Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев назначен гендиректором московского ХК «Динамо»

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщается на сайте клуба, назначение Валерия Шанцева состоялось на очередном заседании совета директоров клуба 11 апреля, где предыдущий директор — Сергей Федоров освобожден от должности по собственной просьбе в связи с переходом на другую работу.

Валерий Шанцев, который до этого входил в состав совета директоров клуба, избран единогласно.

«Я глубоко убежден, что у “Динамо” есть все возможности и потенциал, чтобы стать по-настоящему топовым клубом», — приводятся в сообщении слова экс-губернатора Нижегородской области.

О том, что Валерий Шанцев вошел в состав совета директоров ХК «Динамо-Москва» сообщалось в конце декабря прошлого года.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Валерия Шанцева в качестве губернатора Нижегородской области в конце сентября 2017 года.

Как сообщал ранее журналистам Валерий Шанцев, после прекращения его полномочий губернатора Нижегородской области он рассматривает несколько предложений о дальнейшей деятельности. По словам экс-губернатора региона, среди вариантов работа в госкорпорации либо в Совете Федерации.

В конце декабря 2017 года сообщалось, что Валерий Шанцев может войти в совет директоров «Транснефти».

Напомним также, что кандидатура Валерия Шанцева рассматривается в качестве члена совета директоров ПАО «ГАЗ».

Примерно в конце 2017 года — начале 2018 года он назначен замгендиректора АО «Концерн «Моринформсистема-Агат».

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