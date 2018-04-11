Виктор Назаров будет заниматься в Совете Федерации вопросами Севера
Новоиспеченный сенатор выбрал комитет, вопросы которого будет решать.
Новоиспеченный сенатор выбрал комитет, вопросы которого будет решать.
Сегодня, 11 апреля, на заседании Совета Федерации рассмотрели вопрос о включении новоиспеченного сенатора, бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова, в состав комитета.
Он выбрал комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сообщается на сайте Совфеда. Ранее в этом же комитете работал другой сенатор от Омской области Игорь Зуга.
Добавим, Виктор Назаров занял кресло сенатора верхней палаты парламента после того как досрочно ушел в отставку с поста губернатора Омской области. Он возглавлял регион на протяжении пяти лет, с 20012 по 2017 год.
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