Виктор Назаров будет заниматься в Совете Федерации вопросами Севера

Сегодня, 11 апреля, на заседании Совета Федерации рассмотрели вопрос о включении новоиспеченного сенатора, бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова, в состав комитета.

Он выбрал комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сообщается на сайте Совфеда. Ранее в этом же комитете работал другой сенатор от Омской области Игорь Зуга.