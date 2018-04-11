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16:14 (мск), источник: СуперОмск

Шумных омичей накажут штрафами

Юрий Козловский добился продвижения законопроекта о наказаниях за нарушение тишины.

В общественную приемную депутата Юрия Козловского регулярно поступали обращения о нарушении «шумового режима», но повлиять на действия незаконопослушных граждан было затруднительно, поскольку сотрудники полиции не имели соответствующих полномочий.

Однако теперь все изменится в положительную сторону.

«От имени Омского городского Совета мы направляли обращение на имя временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, — рассказал Юрий Козловский. — Просили ускорить принятие проекта закона “О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях”, согласно которому должностные лица Главного управления региональной безопасности Омской области наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день дело сдвинулось с мертвой точки. Проект закона был принят».

Федеральный закон вступит в силу с 30 октября 2018 года. В настоящее время Правительство Омской области проводит ряд мероприятий по подготовке соглашения о передачи полномочий Министерству внутренних дел Российской Федерации.

В случае успешного исхода дела нарушителей спокойствия будет ждать штраф от 500 рублей до 2000 рублей.

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