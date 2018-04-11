Шумных омичей накажут штрафами

В общественную приемную депутата Юрия Козловского регулярно поступали обращения о нарушении «шумового режима», но повлиять на действия незаконопослушных граждан было затруднительно, поскольку сотрудники полиции не имели соответствующих полномочий.

Однако теперь все изменится в положительную сторону.

«От имени Омского городского Совета мы направляли обращение на имя временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова, — рассказал Юрий Козловский. — Просили ускорить принятие проекта закона “О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях”, согласно которому должностные лица Главного управления региональной безопасности Омской области наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день дело сдвинулось с мертвой точки. Проект закона был принят».

Федеральный закон вступит в силу с 30 октября 2018 года. В настоящее время Правительство Омской области проводит ряд мероприятий по подготовке соглашения о передачи полномочий Министерству внутренних дел Российской Федерации.