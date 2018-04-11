Голодец: правительство не допустит рост цен на лекарства в связи с ослаблением рубля

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство сделает все возможное, чтобы не допустить роста цен на лекарства в связи с ослаблением рубля. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» в среду заявила вице-премьер Ольга Голодец.