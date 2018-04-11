Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Финляндия и ФРГ согласны на газовый удар РФ по Украине
В России построили тягач «Вощина-1»
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя (фото)
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
17:49 (мск), источник: Volga News

На заседании облправительства обсудили изменения в региональные законы

В среду, 11 апреля, под председательством главы региона Дмитрий Азарова прошло заседание правительства Самарской области. В повестке дня — обсуждение изменений в ряд региональных законов и отчеты министерств о выполнении госпрограмм.

Об исполнении трех госпрограмм отчитался и. о. министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаил Студенников. По его информации, степень эффективности исполнения программы в сфере водопользования составила 225%, по развитию лесного хозяйства — 144%, охране окружающей среды — 104%. Глава региона поставил под сомнение соответствие отчетных цифр реальной оценке эффективности работы министерства. Документ был отправлен на доработку.

«О показателях эффективности отчитываетесь? Выйдите на улицу и оцените экологическое состояние, — предложил Дмитрий Азаров. — Где работа министерства? У вас основной источник загрязнения — автотранспорт, а вы чем занимаетесь? Задумайтесь о приоритетах: что важнее — отчитаться за освоение средств или главные задачи решать?».

Дмитрий Азаров отдельное внимание уделил деятельности министерства энергетики и ЖКХ и минлесхоза по внедрению новой системы обращения с бытовыми отходами.

Напомним, в рамках послания губернатора Дмитрий Азаров заявил, что в 2017 году работа по переходу на современные технологии переработки ТБО была провалена.

«Я не чувствую, что вы погружены в тематику, — обратился Дмитрий Азаров к представителям министерств. — Ваша задача не в совещаниях участвовать, а лично этот вопрос “наизнанку вывернуть” и понять, как мы будем задачу решать».

Напомним, перед ведомствами стоит задача оцифровать территориальную схему работы с отходами, в течение полугода провести конкурсные процедуры по отбору региональных операторов и установить единые тарифы на вывоз ТБО, в том числе из сельских территорий, где ситуация наиболее сложная.

Из 15 рассмотренных вопросов два касались дополнительных мер социальной поддержки семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова предложила вынести на рассмотрение депутатов губдумы изменения в перечень социальных услуг для данной категории. Они предусматривают появление нового формата обслуживания — кратковременный присмотр за детьми с тяжелыми формами инвалидности.

По словам руководителя ведомства, задача государства — создавать условия, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья воспитывались исключительно в семьях. Сейчас в пансионатах губернии находится более трех сотен детей-инвалидов, половина из них имеет родителей. Стоит цель максимальное число ребят вернуть в семьи.

«Мы прекрасно понимаем, что в этом случае семьям надо помогать, и ищем новые формы, которые будут этому содействовать. Уход на дому — одна из форм такой поддержки. Квалифицированный опытный работник в течение дня сможет подменить маму на время, погулять с ребенком»
Марина Антимонова

Дмитрий Азаров предложил к этой деятельности, помимо подведомственных министерству учреждений, подключать социально ориентированные НКО. Глава региона подчеркнул, что такую задачу неоднократно обозначал президент России.

Стоит отметить, похожая технология поддержки — только в круглосуточном формате — уже реализуется в тольяттинском реабилитационном центре «Виктория». Проект «Передышка» предполагает пребывание в центре ребенка, нуждающегося в постороннем уходе, при отъезде родителей на срок до двух недель. По итогам недавнего конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) проект «Передышка» был включен в число лучших практик и инициатив социально-экономического развития и рекомендован для реализации в регионах страны.

На заседании также рассматривался вопрос о выделении ряду муниципалитетов бюджетных кредитов под ¼ ставки рефинансирования ЦБ. В частности, Камышлинскому району заемные средства (5,7 млн руб.) необходимы для возмещения выпадающих доходов бюджета. Глава района Рафаэль Багаутдинов обратил внимание, что нередко для этих целей приходится пользоваться коммерческими кредитами под высокий процент. Он высказал общее мнение: получение бюджетных кредитов серьезно снизит нагрузку на муниципальную казну.

Дмитрий Азаров дал поручение руководителю управления финансами Андрею Прямилову изучить ситуацию с коммерческими кредитами в муниципалитетах. «Считаю, мы можем организовать систему, чтобы муниципальные образования, особенно сельские поселения, коммерческих заимствований не производили, а обращались за займами в правительство», — сказал Дмитрий Азаров и поставил задачу министру в течение месяца изучить ситуацию и представить предложения по этому вопросу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Дмитрий Азаров: "Нам нельзя уходить в болото провинциальности"
Трамп: Россия, готовься к нашим новым ракетам в Сирии
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Санкции придут в магазины: какие товары подорожают сильнее всего
Захарова отреагировала на угрозы Трампа нанести удар по Сирии
Медведев заявил, что на повышение МРОТ нет денег
Ученые: «эффект гориллы» может скрывать пришельцев от глаз людей
Уборщики перепутали инсталляцию с мусором и выбросили ее
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь