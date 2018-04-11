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20:29 (мск), источник: РИА Новости

Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах и имуществе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Госдуме подведены итоги декларационной кампании, все депутаты отчитались о своих доходах и имуществе, некоторые уже начали устранять неточности в документах, которые появились из-за технических проблем, заявила глава комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская.

Источник: РИА Новости

«Сегодняшнее заседание было посвящено тому, что были подведены итоги декларационной кампании. Все депутаты вовремя отчитались, предоставили справки. Однако есть уже некоторые депутаты, подавшие заявления, чтобы устранить неточности в некоторой информации, которая оказалась недостоверной по техническим причинам», — сказал Поклонская журналистам в среду.

Парламентарий добавила, что в течение месяца депутаты имеют право исправить неточности, которые были указаны в предоставленных ими справках.

Поклонская уточнила, что сведения о доходах и имуществе депутатов будут опубликованы до 19 апреля.

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17:42 (мск)© Ньюстюб
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