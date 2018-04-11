Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах и имуществе
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Госдуме подведены итоги декларационной кампании, все депутаты отчитались о своих доходах и имуществе, некоторые уже начали устранять неточности в документах, которые появились
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