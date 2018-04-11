Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах и имуществе

«Сегодняшнее заседание было посвящено тому, что были подведены итоги декларационной кампании. Все депутаты вовремя отчитались, предоставили справки. Однако есть уже некоторые депутаты, подавшие заявления, чтобы устранить неточности в некоторой информации, которая оказалась недостоверной по техническим причинам», — сказал Поклонская журналистам в среду.