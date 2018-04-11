Владимир Путин обеспокоен обстановкой в мире
Президент России Владимир Путин считает, что «положение дел в мире не может не вызывать беспокойство».
Президент России Владимир Путин считает, что «положение дел в мире не может не вызывать беспокойство».
«Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы
Заявление Владимира Путина прозвучало после твитов президента США Дональда Трампа, который посоветовал России приготовиться к ракетному удару по Сирии. «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, они прилетят: хорошие, новые и “умные”! Вы не должны поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие от этого!» — написал американский президент.
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