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19:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин обеспокоен обстановкой в мире

Президент России Владимир Путин считает, что «положение дел в мире не может не вызывать беспокойство».

Источник: AP 2018

«Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — сказал глава государства на встрече с прибывшими в Москву послами 17 государств.

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Заявление Владимира Путина прозвучало после твитов президента США Дональда Трампа, который посоветовал России приготовиться к ракетному удару по Сирии. «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, они прилетят: хорошие, новые и “умные”! Вы не должны поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие от этого!» — написал американский президент.

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поддерживают «твиттер-дипломатию» и будут придерживаться традиционных подходов к внешней политике.

2 комментарияк этой статье
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