Владимир Путин обеспокоен обстановкой в мире

«Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — сказал глава государства на встрече с прибывшими в Москву послами 17 государств.