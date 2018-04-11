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19:25 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили об отказе Юлии Скрипаль от консульской помощи РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия заявила британским властям, что она не желает разговаривать с сотрудниками консульской службы посольства РФ и не хочет принимать консульскую помощь. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail со ссылкой на представителя МИД Великобритании.

Источник: Reuters

«Ранее мы передали Юлии предложение российского посольства оказать консульскую помощь», — приводит издание его слова.

«Она свободна в своем решении, принимать ли ее. На данный момент, как мы поняли, она решила этого не делать», — отметил сотрудник МИД.

Накануне в Лондоне сообщили, что Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. СМИ сообщали, что после выписки из больницы Скрипаль доставили в безопасное место. В среду газета The Sun со ссылкой на источники написала, что Скрипаль доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз.

При этом посольство России в Великобритании заявило о необходимости предоставления доказательств того, что все совершенные с Юлией Скрипаль действия произошли по ее воле.

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