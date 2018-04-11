В Перми назначили нового начальника городского отдела ГИБДД

Назначили нового начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Перми. Ведомство возглавил Евгений Одинцев, который до этого работал заместителем начальника.

Как рассказали ГИБДД Перми, Евгений Одинцев начал службу в правоохранительных органах в 2001 году после окончания Пермского филиала юридического института МВД России. В гоставтоинспекции он работал на таких должностях, как инспектор по дознанию, инспектор ДПС, начальник отделения технического надзора.