Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия не шутит: США предупредили из РФ по военным каналам - СМИ
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Мария Миронова вышла в свет вместе с сыном
Путин выразил соболезнования Меркель
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
СМИ: на Западе заявили, что Турция и РФ могут уничтожить НАТО
Серябкина забыла надеть белье под мокрую майку
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
10Самые живописные мосты мира
20:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Пентагон еще анализирует данные по Сирии, но уже готов к действиям

Пентагон все еще оценивает разведданные о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис.

Источник: AP 2018

При этом, по его словам, министерство уже готово предоставить президенту США Дональду Трампу варианты военных действий, если в этом будет необходимость, сообщает Reuters.

Как утверждает организация «Белые каски», 7 апреля в сирийской Думе произошла химатака, жертвами которой, предположительно, стали 70 человек. Президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на возможную химатаку. Срок данного им обещания истек сегодня вечером.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Почему Россия не отвечает на новые санкции США
Когда встретятся Путин и Трамп
В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Владимир Путин обеспокоен обстановкой в мире
Минфин США заявил о нежелательности санкций против госдолга РФ
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Санкции придут в магазины: какие товары подорожают сильнее всего
Рубль начал отыгрывать дневные потери
Медведев заявил, что на повышение МРОТ нет денег
Спорт
За главой мирового биатлона пришла полиция. Опасно ли это для РФ О новых обвинениях Родченкова и обысках в штаб-квартире IBU стало известно почти одновременно
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь