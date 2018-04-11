Пентагон еще анализирует данные по Сирии, но уже готов к действиям
Пентагон все еще оценивает разведданные о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис.
Пентагон все еще оценивает разведданные о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис.
При этом, по его словам, министерство уже готово предоставить президенту США Дональду Трампу варианты военных действий, если в этом будет необходимость, сообщает Reuters.
Как утверждает организация «Белые каски», 7 апреля в сирийской Думе произошла химатака, жертвами которой, предположительно, стали 70 человек. Президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на возможную химатаку. Срок данного им обещания истек сегодня вечером.
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