Мнучин снова заявил о нежелательности санкций против российского госдолга

Источник: AP 2018

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Выступая перед журналистами после слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей, Мнучин отметил, что поддерживает рекомендацию Минфина не вводить санкции против российского госдолга, опубликованную в январе этого года в специальном отчете.

Он отказался говорить о том, планируют ли США расширять санкции в отношении России, сообщает агентство Bloomberg.

В январском отчете американского Минфина отмечалось, что российский рынок госдолга является слишком важным, чтобы США могли ввести санкции в отношении него, не создав рисков для глобальной финансовой системы.