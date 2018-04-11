Мнучин снова заявил о нежелательности санкций против российского госдолга
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Министр финансов США Стивен Мнучин
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Министр финансов США Стивен Мнучин
Выступая перед журналистами после слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей, Мнучин отметил, что поддерживает рекомендацию Минфина не вводить санкции против российского госдолга, опубликованную в январе этого года в специальном отчете.
Он отказался говорить о том, планируют ли США расширять санкции в отношении России, сообщает агентство Bloomberg.
По мнению Минфина, распространение американских санкций на российские госбумаги и деривативы может дестабилизировать рынки и распространиться за пределы России, оказав негативное влияние на глобальные финансовые рынки и бизнес.
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