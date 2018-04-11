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20:35 (мск), источник: Интерфакс

Мнучин снова заявил о нежелательности санкций против российского госдолга

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Министр финансов США Стивен Мнучин по-прежнему придерживается мнения о том, что санкции в отношении РФ не должны быть направлены против российского госдолга.

Источник: AP 2018
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Выступая перед журналистами после слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей, Мнучин отметил, что поддерживает рекомендацию Минфина не вводить санкции против российского госдолга, опубликованную в январе этого года в специальном отчете.

Он отказался говорить о том, планируют ли США расширять санкции в отношении России, сообщает агентство Bloomberg.

В январском отчете американского Минфина отмечалось, что российский рынок госдолга является слишком важным, чтобы США могли ввести санкции в отношении него, не создав рисков для глобальной финансовой системы.

По мнению Минфина, распространение американских санкций на российские госбумаги и деривативы может дестабилизировать рынки и распространиться за пределы России, оказав негативное влияние на глобальные финансовые рынки и бизнес.

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15 марта© Ньюстюб
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