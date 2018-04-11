Тасмагамбетов встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Источник: Zakon.kz

11 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Георгием Полтавченко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт посольства Республики Казахстан в России.

В ходе встречи были рассмотрены различные аспекты двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В частности, было отмечено, что по итогам 2017 года товарооборот между Санкт-Петербургом и Казахстаном вырос на 14% в сравнении с 2016 годом и составил $826 млн. Таким образом, республика занимает 2-е место среди стран СНГ — торговых партнеров города.

В прошлом году Правительство Санкт-Петербурга подписало с акиматом Астаны Программу торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества на 2017−2021 годы, а с Министерством здравоохранения РК — Дорожную карту в области здравоохранения, медицины и фармации на 2017−2020 годы.

Кроме того, между различными вузами северной столицы и Казахстана существует более 135 соглашений. В настоящее время в вузах города обучаются более 5,8 тысячи казахстанских студентов.