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21:51 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Мэй готова присоединиться к военным действиям против Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против «режима» президента Сирии Башара Асада, в качестве ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источник.

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По данным издания, Мэй собирается принять данное решение без согласования с парламентом страны.

Как отмечается, решение премьера связано с тем, что она не хочет повторения химических атак в Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена, что выдуманный предлог якобы использования химического оружия в сирийской Думе не может быть поводом для силовых действий.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.

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03:12 (мск)© Ньюстюб
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