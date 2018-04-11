СМИ: Мэй готова присоединиться к военным действиям против Сирии

По данным издания, Мэй собирается принять данное решение без согласования с парламентом страны.
Как отмечается, решение премьера связано с тем, что она не хочет повторения химических атак в Сирии.
Ранее
Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.
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