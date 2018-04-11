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11 апреля, источник: Sputnik.md

Додон: санкционная политика в отношении России губительна для Запада

Запад потерял миллиарды долларов, ухудшая отношения с Москвой, отметил в интервью Sputnik Италия президент Молдовы Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Ужесточение санкционной политики в отношении России ни к чему хорошему не приведет, эти меры деструктивны. Такое мнение высказал в беседе с итальянским журналистом Джульетто Кьеза президент Молдовы Игорь Додон. Полное интервью опубликовано в среду на сайте Sputnik Италия.

«Европа уже потеряла десятки миллиардов долларов. Я имею в виду бизнес. Думаю, что речь даже не о десятках, а уже о сотнях миллиардов в связи с санкциями, обвинениями и т. д.», — отметил молдавский лидер.

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Вместе с тем Додон подчеркнул, что санкции не сломят Россию, а, напротив, сделают ее еще сильнее.

«Это приведет только к тому, что Россия дальше будет сближаться и идти на Восток, в Азию. Больше будут сотрудничать с Китаем, Индией. Я не вижу ничего хорошего в этом (в ужесточении санкций) ни для Запада, ни для России. То, что Россия в этой ситуации выживет — в этом я уверен. Хорошо знаю ситуацию в России, хорошо понимаю их дух, патриотизм и, думаю, что они выйдут из этой ситуации. Но в целом для мира политика санкций — недальновидна», — заявил Додон.

На вопрос Кьеза о том, как последние события, связанные с обострением отношений между Западом и Россией могут сказаться на Молдове, Додон ответил, что «для республики это очень большая проблема».

«Без каких-то конструктивных отношений между геополитическими игроками, все ведет и к разделению внутри нашей страны. Попытка перетянуть Молдову на сторону Запада против России еще больше расколет наше общество», — отметил молдавский лидер. По его словам, «напряжение, которое нарастает между большими игроками — очень опасно».

Додон считает, что накал страстей продолжится до 7 мая, когда состоится инаугурация Владимира Путина.

«Накал страстей связан с выборами президента Российской Федерации. И, к сожалению, думаю, он будет продолжаться до инаугурации, которая состоится через месяц, 7 мая, а после успокоится», — сказал Додон.

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