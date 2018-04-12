ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.— imagesatintl (@imagesatint) 11 апреля 2018 г.
Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt
Мониторинговый портал сообщил о выводе кораблей РФ с военной базы в Сирии
Согласно спутниковым снимкам, опубликованным мониторинговым порталом Image Satellite Internacional, российские военные корабли вышли из порта в сирийском Тартусе. На одном из кадров видны стоящие в доках семь кораблей, два противодиверсионных катера проекта 21980 «Грачонок» и две подводные лодки класса Кило. На втором снимке, датированном 11 апреля, большинство кораблей уже покинули доки, в порту осталась лишь одна подлодка. Как утверждает портал, российские корабли передислоцированы в море
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