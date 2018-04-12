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03:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Мониторинговый портал сообщил о выводе кораблей РФ с военной базы в Сирии

Согласно спутниковым снимкам, опубликованным мониторинговым порталом Image Satellite Internacional, российские военные корабли вышли из порта в сирийском Тартусе. На одном из кадров видны стоящие в доках семь кораблей, два противодиверсионных катера проекта 21980 «Грачонок» и две подводные лодки класса Кило. На втором снимке, датированном 11 апреля, большинство кораблей уже покинули доки, в порту осталась лишь одна подлодка. Как утверждает портал, российские корабли передислоцированы в море из-за предположительно готовящихся авиаударов США по Сирии.

Напомним, ситуация в Сирии обострилась после того, как организация «Белые каски» сообщила, что 7 апреля в сирийской Думе произошла химатака, жертвами которой, предположительно, стали 70 человек. Президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на возможную химатаку. Срок данного им обещания истек сегодня вечером.

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10 октября 2016© Ньюстюб
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